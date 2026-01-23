MORENA EN CRISIS POR INGOBERNABILIDAD, CONFLICTOS Y SEÑALAMIENTOS DE CONCENTRACIÓN DE PODER RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027

A poco más de un año de las elecciones de 2027, Morena enfrenta en Campeche un escenario adverso marcado por la percepción de ingobernabilidad del gobierno estatal, los constantes conflictos políticos y los señalamientos por intentos de concentración de poder, factores que han deteriorado la imagen del partido y generado un creciente rechazo ciudadano.

Este desgaste se profundiza por la falta de resultados en seguridad y empleo, la confrontación con periodistas y medios de comunicación, así como por las divisiones internas que debilitan el discurso de unidad. En este contexto han surgido movimientos políticos alternos y aspirantes con presuntos vínculos con el grupo en el poder, lo que refuerza la percepción de crisis rumbo al próximo proceso electoral.