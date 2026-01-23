SUPREMA CORTE RATIFICA QUE TODA OBRA TIENE QUE PASAR SÍ O SÍ POR EL AYUNTAMIENTO: PAUL ARCE

El diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que los ayuntamientos deben autorizar cualquier obra que se realice, sin importar si es federal, estatal, municipal o particular, al quedar firme una controversia que reconoce la participación obligatoria del municipio en materia de construcción.

Señaló que no se pueden aprobar leyes de manera apresurada ni promover propuestas desde el Congreso que excluyan a los ayuntamientos, ya que estos tienen atribuciones directas sobre el uso de suelo, permisos de construcción y la supervisión técnica de las obras, las cuales deben contar con la firma de un Director Responsable de Obra y la validación municipal correspondiente.

Arce Ontiveros explicó que los municipios también reciben ingresos por los permisos y derechos derivados de estas obras, recursos que se destinan a servicios públicos como mantenimiento de calles, alumbrado y recolección de basura, además de que la autorización municipal permite evaluar riesgos de protección civil, vialidades e impacto urbano, por lo que todas las construcciones deberán regularizarse conforme a la ley.