OPINIÓN: LAS MENTIRAS DE MORENA

Y LA 4ª T… “CULPAN DE LA VIOLENCIA A LOS MANIFESTANTES”

Locutor René Narváez Lozada – “La voz de México”

Oí decir a la gente ¡Qué desilusión, presidenta Claudia, pensé que usted sería diferente a otros gobernantes!

El gobierno federal y de la ciudad de México, con sus grupos para militares y de choque encapuchados, provocaron una riña con los manifestantes.

La marcha pacífica realizada por las familias mexicanas en respaldo a los jóvenes de la GENERACIÓN Z no merecía ni justificaba la violencia ejercida del gobierno en contra de los manifestantes.

A partir de la marcha y su represión este 15 de noviembre del 2025 en nuestro país todo cambio, la imagen de la presidenta sufre el primer descalabro, esto viene a referencia porque recientemente se supo que la ola de violencia que sufre el país es el efecto negativo en su contra mismo, esto se robustece y da credibilidad porque según encuestas “le reduce su nivel de aceptación y esta caída viene desde hace 2 dos semanas” de acuerdo al portal de Tiempo digital.mx

En otro tema de importancia nacional e internacional. El día de hoy y con base en los recientes hechos de violencia queda más que claro que los padres de familia en base la violencia que vive nuestro país acompañaron en la marcha convocada por la GENERACIÓN Z a sus hijos o nietos, por lo cual acudieron de manera voluntaria familias completas con niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que marcharon pacíficamente partiendo del Ángel de la independencia por la avenida de Reforma, empatando con otro contingente que partió del monumento de la Revolución caminando hacia la avenida Juárez, hasta llegar al centro de la ciudad este 15 de noviembre del 2025.

Ahora bien después de marchar pacíficamente como antes dije y a pesar de que en el camino había provocadores de MORENA Y GRUPOS QUE SIMPATIZAN CON OBRADOR los manifestantes no les hicieron caso, pero al llegar a la plaza del zócalo frente al PALACIO NACIONAL fueran recibidas por pandilleros que estaban tratando de saltar las vallas metálicas y tirarlas y que al ver que llegaba el contingente de la marcha se fueron en contra de los muchachos y familias que iban llegando y en complicidad de los policías para luego reprimirlas por las fuerzas policiales apoyadas por encapuchados, porros y pandilleros presuntamente contratados por el gobierno y que con exceso de violencia y abuso de autoridad, dejo varias decenas de manifestantes lesionados y otros lesionados y detenidos y llevados a la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y de ahí al reclusorio norte para presentarlos ante un juez de control, dejo descubierta la verdadera forma de pensar y gobernar de la actual presidenta de México y de Clara Brugada la jefa de gobierno de la ciudad de México.

Esto que digo doy fe que es cierto lo vi y presencie y no miento. Me pude percatar que había “Células o grupos de provocadores que se veían claramente que eran de MORENA los que estaban en toda la AVENIDA REFORMA y cerca de la ALAMEDA CENTRAL y especialmente en el recorrido de la marcha quienes provocaban a los manifestantes” y les decían “ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR y como respuesta la gente les contestaba chiflando y mentándoles la madre” al percatarse de que era una provocación.

El gobierno de la ciudad de México, para tratar de justificar el actuar de su policía “ahora dice que resulta que tuvo varias docenas de policías lesionados, lo cual ni lo niego ni lo afirmo, pero en verdad dudo de ello” por lo menos de su exagerada nota ¿Por qué? Es sencillo de decir, ya que el actual gobierno está visto que es muy mañoso y mentiroso…

Por otra parte, sé y estoy seguro de que la imagen de la presidenta va a sufrir un descalabro del tamaño mega, ya que desde antes de que esto sucedieran ya estaba cayendo a pasos agigantados y se refleja con la información en este portal, de Tiempo digital.mx, se informó “según fuentes oficiales del Global Leader Approval Rating Tracker de Morning Consult, que además reporta una desaprobación del 53%” Esto sin tomar en cuenta los últimos acontecimientos como lo son el asesinato del líder del MOVIMIENTO DEL SOMBRERO licenciado Carlos Manzo presidente municipal de Uruapan, de quién el pueblo hoy acusa al gobierno federal y estatal de su muerte.

Por si fuera poco, y como referencia y en una encuesta comparativa se sabe que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo “En el ranking global que compara la aprobación de 24 líderes mundiales, Sheinbaum ocupa actualmente la novena posición, luego de haber iniciado el año en el segundo lugar. La caída de diez puntos respecto al mes anterior confirma el deterioro de su imagen pública en el escenario internacional y nacional”

El GOBIERNO DE MEXICO con los jóvenes manifestantes y sus familias, regreso a la práctica violenta de la represión policiaca… Testigos acusan a los provocadores de CLARA BRUGADA y sus encapuchados y grupo de choque de ser los responsables de la violencia en el zócalo de la CIUDAD DE MÉXICO.

Inexplicable y ¿Qué extraño? Es que en más de 50 ciudades principales del país se realizaron la MARCHA DE LA PAZ DE LA GENERACIÓN Z y sus familiares y en todas hay SALDO BLANCO y solo en la Ciudad de México hubiera violencia ¿No lo cree?

Terminaré diciendo que en verdad a pesar del manejo y manipulación que ha hecho el gobierno para minimizar los efectos SOCIALES y POLÍTICOS de esta MARCHA DE LA GENERACIÓN Z, a partir de esta se dirá, antes y después del 15 de noviembre del 2025, y esto porque aunque a usted le parezca extraño, tenía muchos años que el gobierno no reprimía a los manifestantes como recientemente los hizo, para colmo de Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo hubo muchos observadores internacionales, periodistas de mucha importancia y fama que dieron cobertura y entrevistaron a los manifestando, constatando que la gran mayoría eran personas que por voluntad propia vinieron a manifestarse en favor de que “TERMINE LA VIOLENCIA EN MÈXICO, LOS ASESINATOS Y SE DE MAYOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA”