“MÉXICO CAMPEÓN EN DESAPARICIÓN”, GRITAN MADRES BUSCADORAS AL MARCHAR HACIA LA GLORIETA DE LOS DESAPARECIDOS

“NUNCA SE DIERON POR VENCIDAS”: LORET DE MOLA

En un reporte a través del medio Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola destacó que las madres buscadoras se manifestaron para exhibir la crisis de desapariciones en el país, aunque esta vez no marcharon hacia el estadio “Azteca” para evitar a la policía, sino se reunieron en la Estela de Luz para caminar hacia la Glorieta de los Desaparecidos, donde jugaron una cascarita de fútbol por la memoria y contra el olvido.

En el recorrido mostraron pancartas con fotos de desaparecidos, además de cantar y gritar consignas sosteniendo flores.

En la Glorieta de los Desaparecidos, continuó Loret de Mola, se les unió Rubén Albarrán, vocalista del grupo Café Tacuba, para acompañarlas a cantar su versión de “Cielito lindo” donde pide gritar y no callar. De inmediato aparecieron imágenes “México campeón en desaparición”.