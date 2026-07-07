ESTADOS UNIDOS DETECTA TRÁFICO DE METANFETAMINAS DESDE CAMPECHE; ORGANIZACIÓN USABA FACEBOOK PARA PACTAR VENTAS

De acuerdo con una publicación del Diario Reforma, el Gobierno de los Estados Unidos ubicó a una organización criminal que desde 2020 traficaba metanfetaminas desde Campeche para distribuirlas en Iowa y Nebraska, para lo cual utilizaba la red social de Facebook.

Precisa que el pasado 27 de mayo, agentes de la Interpol-México, con base en una orden de aprehensión con fines de extradición, detuvieron en Campeche a Juan Carlos G. P., identificado como uno de los presuntos líderes de dicho grupo.

Juan Carlos, nacido en 1988 y conocido por sus cómplices como “Campeche”, “Fabián Andrade” o Juan Carlos González, fue requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para ser juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de Iowa, por un cargo de asociación delictuosa para poseer y tener la intención de distribuir metanfetaminas o mezcla de metanfetaminas.

Fue recluido en el Reclusorio Oriente y una semana después le informó a la jueza de Control que aceptaba la extradición.

Gracias a cómplices e intervención legal de sus comunicaciones, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo identificó como uno de los mandos de la agrupación criminal del tráfico de metanfetaminas.

El expediente de extradición, agrega Reforma, precisa que la organización fue identificada con sede en Campeche, y que al menos desde octubre de 2020 hasta aproximadamente el 25 de marzo de 2025, importó grandes cantidades de metanfetaminas de México a Estados Unidos para su distribución.

Señala que hace 3 años lo ubicaron gracias a que coordinó la venta de una libra de metanfetaminas a un informante de la DEA. La comunicación para llegar a un acuerdo sobre la entrega fue a través de Facebook Messenger.

Juan Carlos, de acuerdo con la DEA, supervisaba la preparación de cientos de libras de dicha droga en México y organizaba su introducción a Estados Unidos en vehículos.