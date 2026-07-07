RETIENEN A TRABAJADOR DE LA CFE EN UKUM POR PÉSIMO SERVICIO

Hopelchén.- Cuando realizaba la lectura de medidores en viviendas, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue retenido por habitantes de Ukum, para exigir solución a las más de 72 horas de fallos y bajones de energía eléctrica que padecen.

Hartos, los inconformes de la zona de La Montaña trasladaron al trabajador al centro del poblado. También quedó bajo resguardo la camioneta en que se movilizaba.

Relataron que la medida fue tomada porque llevan más de 72 horas con el suministro caracterizado por fallos y “bajones” de energía eléctrica. “Es una forma de presión para que los directivos lleguen a la comunidad y solucionen el problema”, aseveraron.

De manera extraoficial, se menciona que pobladores de la comunidad de Xmejía tienen retenido a otro trabajador, también en protesta por el pésimo servicio de la CFE.