miércoles, septiembre 9, 2026
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LLUVIAS AFECTAN A ESCÁRCEGA Y CANDELARIA CON FALLAS ELÉCTRICAS Y CARRETERAS BLOQUEADAS

Las lluvias registradas durante la tarde provocaron afectaciones en los municipios de Escárcega y Candelaria, con daños en la infraestructura eléctrica y el bloqueo temporal de una carretera.

En Escárcega, sobre la carretera federal Escárcega-Villahermosa, cerca de Mamantel, un transformador habría resultado afectado y posteriormente se incendió, provocando la interrupción del suministro eléctrico en esa zona.

Mientras tanto, en el municipio de Candelaria, un árbol cayó sobre la carretera que conduce hacia División del Norte debido a las condiciones climatológicas, obstruyendo por completo la circulación y afectando la comunicación con dicha comunidad y otras zonas de la región.

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