El exrector es doctor en historia y conoce a la perfección el pasado y el presente de nuestro Estado. Parece que el mensaje no se lo dirigió a los alumnos sino a la gobernadora…

Fue lacónico el exrector José Alberto Abud Flores, al momento de recuperar su libertad, tras 56 horas de encierro por el presunto delito de “narcomenudeo en su variante de posesión simple de estupefacientes”. Sin embargo, le dejó un enigmático mensaje a la gobernadora Layda Sansores: “vamos a luchar por la libertad y la justicia social”.

Con una vestimenta no del todo común –pantalón negro guayabera blanca–, ya que estila siempre el blanco en ambas prendas, Abud se miraba sin embargo sonriente. No mostró su estado de ánimo real, que seguramente era de coraje, impotencia, y ¿por qué no? Deseos de revancha.

Por el contrario, se mostró agradecido con los periodistas que cubrieron de manera objetiva y real, este negro episodio en la historia de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Cuando le preguntaron cómo se encontraba, el nieto del exgobernador Ramón Félix Flores, respondió de buen agrado:

–“Yo muy bien, ahora mucho mejor, porque voy a ver a mi familia, cualquier cosa aquí está mi abogado” atajó a las preguntas de los comunicadores.

–¿Cuál es el mensaje tras recuperar su libertad?, le preguntaron.

–“El mensaje es: muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por la información, me halaga que estén acá ustedes conmigo, preguntando por mi salud, y espero que vean que estoy bien”

–¿Luchará por recuperar la rectoría?

–“Vamos a luchar por las libertades y la justicia social” respondió.

–¿El mensaje a los estudiantes?

–“Es de libertad y justicia social” insistió para inmediatamente abordar el vehículo que lo condujo a su domicilio.

¿Libertad y justicia social?

No parecen ser temas propios de los currículos académicos de la Universidad. Y si bien es cierto que el exrector es doctor en historia y conoce a la perfección el pasado y el presente de nuestro Estado, parece que el mensaje no se lo dirigió a los alumnos sino a la gobernadora.

Libertad, se supone que lo requiere para atender jurídicamente su caso y demostrar su absoluta inocencia. Y justicia social, es un lema propio de campaña electoral. Y si el exrector dice que va luchar por eso, es porque seguramente percibe que no existe en Campeche.

Así, cataloga de manera indirecta a la señora Sansores como una gobernadora injusta, que además, ha quedado a deber en su compromiso por la equidad y la atención a los que menos tienen.

Enigmático el mensaje. Seguramente que en los próximos días, Abud Flores abundará al respecto, ya sin el temor de volver a ser encarcelado.