¡LAYDA LO VUELVE A HACER!, SER MUJER, INDÍGENA Y POBRE ES LO PEOR QUE PUEDE PASAR HABIENDO NACIDO EN FAMILIA PRIÍSTA CON PODER: FIA

¿En serio dijo lo que dijo?, escucharon bien, ya no le basta con sacar los pasos prohibidos a la menor provocación, ni con hacerle publicidad gratis al chocolate que la metió en apuros, señala un video de Fuerza Informativa Azteca (FIA), en relación a la afirmación de la gobernadora Layda Sansores de que “Ser mujer, ser indígena y ser pobre, es lo peor que te puede pasar en la vida”.

Y claro que ser mujer, ser indígena y ser pobre, es lo peor que te puede pasar en la vida, habiendo nacido en una familia priísta con poder y carrera política asegurada; cómo no pensar de esa manera, agrega FIA.

Ella, continúa el video, dice que sólo es una broma, pero ya nos quedó claro que la sensibilidad y la prudencia, no son los fuertes de la gobernadora, pero la comedia involuntaria esa sí la domina como nadie.

Y de nuevo la gobernadora sale a cuadro durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirma: “A veces es romper los caminos del silencio que te llevan a decir y abrir la boca, para expresar lo que sientes”.

FIA acompaña el video con el siguiente texto: “Layda Sansores sorprende otra vez, pero su último comentario… uff, ¡mejor échale un ojo y juzga tú mismo!”.