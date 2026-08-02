LAYDA HUNDE A CAMPECHE EN EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO: ADRIANA REJÓN

La diputada federal del PRI, Adriana Rejón Lara, aseguró que el gobierno de Layda Sansores San Román ha llevado a Campeche a un récord histórico de estancamiento económico, al afirmar que en cinco años la actual administración ha frenado el desarrollo de la entidad y la ha colocado entre los estados con peor desempeño económico del país.

La legisladora sostuvo que, en menos de tres años, Campeche registró un decrecimiento de 13.6 por ciento, cifra que, dijo, refleja el fracaso de las políticas económicas implementadas por el gobierno estatal.

Rejón Lara afirmó que la falta de una estrategia para atraer inversiones, generar empleos e impulsar el crecimiento ha provocado que el estado enfrente uno de los peores escenarios económicos de su historia.