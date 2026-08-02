CRECE LA SOSPECHA DE UNA DISPUTA ENTRE GRUPOS ARMADOS EN PLAN DE AYALA

VERSIÓN EXTRAOFICIAL APUNTA A ENFRENTAMIENTO POR EL CONTROL DE LA PLAZA

CARMEN.- La violencia volvió a sacudir Campeche y ahora surgen versiones de que el ataque armado ocurrido la noche del sábado en la comunidad de Plan de Ayala no fue una agresión aislada, sino un presunto enfrentamiento entre grupos delictivos por el control de la plaza.

Mientras la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se ha limitado a emitir comunicados sobre los hechos violentos registrados en las últimas semanas, sin informar detenciones relacionadas con los ataques de alto impacto, información recabada de manera extraoficial señala que un grupo de hombres armados llegó a la comunidad con la intención de ejecutar a un habitante del lugar.

Durante la agresión se realizaron múltiples disparos que alcanzaron a otras personas que se encontraban en la zona. El saldo confirmado es de dos personas fallecidas y dos lesionadas de gravedad. Una de las víctimas murió posteriormente mientras recibía atención médica en el Hospital de Sabancuy.

De acuerdo con las versiones obtenidas, las personas atacadas habrían respondido a la agresión, lo que derivó en un intercambio de disparos. Incluso, trascendió que uno de los presuntos agresores también resultó herido durante el enfrentamiento.

Uno de los lesionados, con dos impactos de bala, fue trasladado inicialmente al Hospital de Mamantel, donde presuntamente no recibió atención médica. Posteriormente fue llevado al Hospital General IMSS-Bienestar “Janell Romero Aguilar”, en Escárcega, donde permanece internado bajo custodia de agentes ministeriales.