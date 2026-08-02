LAYDA PRESUME COMO LOGRO PROPIO LA ENTREGA DE PENSIONES FEDERALES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó como parte de los logros de su administración la entrega de más de 19 mil pensiones universales para personas con discapacidad.

No obstante, las pensiones para personas con discapacidad forman parte de un programa social del Gobierno de México, financiado con recursos federales y aplicado en todo el país.

Aunque los estados participan en su implementación mediante convenios, el apoyo no es un programa creado por el Gobierno de Campeche, por lo que surgieron cuestionamientos al ser presentado como uno de los principales logros de la administración estatal.