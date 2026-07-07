LAS VERSIONES SON CONTRADICTORIAS, ALGUIEN MINTIÓ EN LA CAPTURA DE “EL MAYO”: ROSA ICELA RODRÍGUEZ

“SI ELFBI PARTICIPÓ SIN INFORMAR AL GOBIERNO MEXICANO, VIOLÓ LA SOBERANÍA Y LA CARTA DE LA ONU”

Al afirmar que la Administración federal no hace pactos criminales con nadie, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que “las versiones son contradictorias, alguien mintió, y de confirmarse la participación del FBI en el traslado de ‘El Mayo’ sin informar al Gobierno de México representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la Constitución de México y a la Ley de Seguridad Nacional”.

Video: Radio Fórmula.