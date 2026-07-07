MÉXICO NO SE SIENTE PRESIONADO POR EU, ASEGURA SHEINBAUM, Y EXIGE ACLARAR QUIÉN MIENTE EN EL CASO DEL MAYO

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el Gobierno de México actúe bajo presiones de la Administración de Donald Trump, y aseguró que la nación siempre responde con dignidad y soberanía.

Es indispensable, reiteró, conocer bajo qué condiciones reales se dan las detenciones de capos en territorio nacional, específicamente la de Ismael “El Mayo” Zambada, para esclarecer quién miente sobre la presunta intervención unilateral de las agencias estadounidenses.

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