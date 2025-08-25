LA POLICÍA DE MARCELA CONFIRMA EJECUCIÓN EN LA COLONIA COMPOSITORES DE CARMEN
Mediante un boletín, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que la tarde de hoy lunes 25 de agosto atendió reporte de “Agresión con arma de fuego” en la colonia Compositores, donde encontró a Andrés “N” sin vida y con heridas de bala.
Además, aseguró que la investigación inicial arrojó que dos sujetos vestidos de negro y a bordo de una moto, realizaron los disparos y huyeron.
La corporación informó también de la aprehensión de 2 personas que, de acuerdo con un familiar, habrían amenazado a Andrés “N” presuntamente por venta de estupefacientes, y que la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes.