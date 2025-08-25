lunes, agosto 25, 2025
Lo último:
Nacionales

¡GOLPE A ALITO! SE VA SENADOR POBLADO DEL PRI Y DEJA A SU EXBANCADA SIN LUGAR EN LA MESA DIRECTIVA AL QUEDARSE CON 13 LEGISLADORES

Publicad0rTelemar

Tras 5 años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, el senador Néstor Camarillo Medina anunció hoy lunes 25 de agosto su renuncia a la militancia del PRI, y adelantó que emprenderá una nueva etapa política en la oposición bajo una “verdadera agenda ciudadana”.


En un video a través de redes sociales, el legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor, y reconoció su apoyo en momentos difíciles.


Dijo ser un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y respeta los ciclos, y el suyo hoy se cumple al frente del tricolor, además de considerar que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.


Y aseveró: “Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana… En una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México”.


Camarillo Medina sostuvo que su determinación es “personal, libre y congruente”, y que su prioridad será colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.


Con esta renuncia, el PRI se queda con 13 senadores y pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, pues el Partido Verde lo supera por un senador.

También te puede gustar

Detectan presunta toma clandestina de combustible en Yucatán

telemarwebmaster_gs2m70wg

Culiacán amanece entre balaceras por enfrentamiento de delincuentes y el Ejército

Publicad0rTelemar

ASESINAN A ALCALDE DE TACÁMBARO EN ATAQUE ARMADO

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *