¡GOLPE A ALITO! SE VA SENADOR POBLADO DEL PRI Y DEJA A SU EXBANCADA SIN LUGAR EN LA MESA DIRECTIVA AL QUEDARSE CON 13 LEGISLADORES

Tras 5 años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, el senador Néstor Camarillo Medina anunció hoy lunes 25 de agosto su renuncia a la militancia del PRI, y adelantó que emprenderá una nueva etapa política en la oposición bajo una “verdadera agenda ciudadana”.



En un video a través de redes sociales, el legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor, y reconoció su apoyo en momentos difíciles.



Dijo ser un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y respeta los ciclos, y el suyo hoy se cumple al frente del tricolor, además de considerar que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.



Y aseveró: “Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana… En una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México”.



Camarillo Medina sostuvo que su determinación es “personal, libre y congruente”, y que su prioridad será colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.



Con esta renuncia, el PRI se queda con 13 senadores y pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, pues el Partido Verde lo supera por un senador.