IRÓNICO Y PREOCUPANTE LO QUE OCURRE EN EL INDAJUCAM, AFIRMAN Y EXIGEN INVESTIGAR A FONDO

El diputado local del cuarto Distrito, Aldo Contreras Uc, manifestó su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades y actos de corrupción en el Instituto para el Desarrollo y la Justicia de Campeche (Indajucam), donde se señala que trabajadores han sido presionados para presentar su renuncia “voluntaria”, lo que además consideró irónico.

Contreras Uc calificó estos hechos como lamentables, y exhortó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría estatal a tomar cartas en el asunto, pues “no debemos permitir que este tipo de prácticas se normalicen en la administración pública estatal. Es fundamental que se investigue a fondo y se castigue a los responsables, si las acusaciones resultan ciertas”.

El mocista subrayó la importancia de evitar que las dependencias se conviertan en focos de corrupción, especialmente en instituciones cuyo objetivo es impartir justicia.

Afirmó que es irónico y preocupante que el Indajucam, encargado de garantizar justicia, enfrente denuncias de sus propios trabajadores, lo cual no sólo afecta la credibilidad del instituto, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, “porque ponen un sello de corrupción al slogan de no mentir, no robar y todo, pero no predican con el ejemplo”.

Sobre la denuncia de la administradora del instituto que aseguró haber sido retenida contra su voluntad durante 6 horas, y señaló presuntos desvíos de recursos, hechos que ya han sido reportados ante la Fiscalía Anticorrupción, exigió transparencia.

Contreras Uc instó al fiscal a actuar con diligencia y transparencia en este caso, ya que “es necesario que estas investigaciones no se conviertan en simples trámites políticos, sino que se enfoquen en resolver las preocupaciones reales de los ciudadanos y los trabajadores afectados”.

Respecto al destino de los empleados presionados para renunciar, el legislador enfatizó que sus casos deben resolverse conforme a la ley y con respeto a sus derechos laborales.