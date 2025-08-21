INSISTE SHEINBAUM EN QUE PEMEX ES RENTABLE, PERO EL PROBLEMA ES LA DEUDA DE CALDERÓN, PEÑA NIETO Y OTROS MÁS ATRÁS

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo repasó los números de Petróleos Mexicanos, que calificó como rentable, y afirmó que el problema es la deuda que dejaron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Se endeudaron más y produjeron menos, disminuyó la exploración y aumentó la importación, y además entregaron un montón de bloques de territorio a empresas extranjeras”, añadió.

Sheinbaum Pardo sostuvo: “Entran al erario por honorarios petroleros más de 1.6 billones de pesos”.