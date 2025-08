GOBIERNO DE LAYDA ABUSA DEL PODER PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL EXCEDE FUNCIONES AL PONER CENSOR A TRIBUNA Y AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ

A través de una publicación en sus redes sociales, la organización internacional Article 19 México y Centroamérica reprobó la imposición del censor judicial a Tribuna de Campeche y al periodista Jorge Luis González Valdez, con lo cual, asevera, el Gobierno de Campeche (encabezado por Layda Sansores) @busa del poder público y el Poder Judicial excede funciones.



El texto señala: “El pasado 31 de julio del presente, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, jueza del Segundo Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial en Campeche, declaró improcedente y desechó un recurso de revocación promovido por la defensa del medio Tribuna en Campeche. La decisión ordena a la representación del medio a entregar los datos de su ‘community manager’, para confirmar que puedan ser contactados, desde la unidad de igualdad de género y derechos humanos del Poder Judicial, desde la cual una persona funcionará como ‘revisor’ de sus publicaciones, bajo advertencia de multa en caso de incumplimiento”.



Destaca que no existe un precedente desde el cual el Poder Judicial se haya colocado como árbitro para la decisión sobre qué materiales pueden o no ser publicados, por lo cual “Article 19 – México y Centroamérica reitera que este tipo de medidas cautelares no sólo es una extralimitación del Poder Judicial, al adoptar el rol de árbitro sobre qué se puede o no comunicar a la sociedad, sino que además vulneran los estándares internacionales en la materia y los propios artículos 6to y 7mo Constitucionales”.



Para finalizar, agrega: “Se reitera que cualquier medida que limite la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información a la ciudadanía, siempre debe ser impuesta de manera excepcional, debe superar el test tripartito en materia de legalidad, necesidad legítima y proporcionalidad”.



Link de la publicación: https://articulo19.org/gobierno-de-campeche-abusa-del-poder-publico-y-poder-judicial-excede-sus-funciones/