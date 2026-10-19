lunes, octubre 19, 2026
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FUERTE OLEAJE DAÑA CARRETERA FEDERAL 180 ENTRE CD DEL CARMEN Y ATASTA

El fuerte oleaje registrado la noche del sábado provocó daños en un tramo de la carretera federal 180, entre Ciudad del Carmen y Atasta, metros antes del faro de Xicalango, donde las olas rebasaron la zona costera y arrastraron piedras, basura y otros desechos hasta la cinta asfáltica.

La fuerza del mar afectó parte de la vía y obstruyó uno de los carriles, lo que dificultó el tránsito de vehículos entre Ciudad del Carmen y el estado de Tabasco, en una ruta de comunicación importante para los automovilistas.

Ante las condiciones del tramo, las autoridades orientaron a los conductores para facilitar la circulación y prevenir accidentes, principalmente en el sector comprendido entre la caseta del puente Zacatal y el faro de Xicalango.

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