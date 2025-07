FIN INMEDIATO A CUALQUIER ACOSO JUDICIAL CONTRA TRIBUNA Y JORGE GONZÁLEZ VALDEZ, EXIGE EL COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS A LAYDA

Con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) patentizó su alarma por la censura impuesta a Jorge Luis González Valdez y a Tribuna, e hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores a cesar de inmediato cualquier acoso judicial contra el periodista y el referido medio por la cobertura sobre su Administración.



A través de un comunicado fechado en la Ciudad de México, la organización independiente expresa su alarma por la orden de censura impuesta al periodista y editor Jorge Luis González Valdez y al periódico Tribuna por un tribunal en el Estado mexicano de Campeche.



Por lo anterior, el CPJ hace un llamado a la gobernadora Layda Sansores, para que cese de inmediato cualquier acoso judicial contra el periodista y el medio por su cobertura sobre su Administración.



Una jueza estatal, recuerda, resolvió que cualquier artículo publicado por Tribuna en el que se mencione a la gobernadora deberá ser aprobado previamente por el tribunal.



Además, la jueza ordenó a González Valdez, que fue director editorial del periódico durante 30 años hasta su retiro en 2017, someter a revisión judicial cualquier material futuro en el que se mencione a Layda Sansores.

“El fallo contra Jorge Luis González y Tribuna no es más que una orden de censura que constituye un claro caso de los tribunales poniéndose del lado de una gobernadora estatal, en un esfuerzo abierto por silenciar cualquier cobertura crítica de su administración”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ en México.



“El CPJ está alarmado por el fuerte incremento en el uso del acoso judicial (lawfare) contra medios críticos en México, donde los periodistas siguen siendo atacados con casi total impunidad”, agregó.

El fallo del Tribunal Estatal de Campeche es sólo el episodio más reciente en el continuo asedio legal de Sansores contra Tribuna y González, a quienes demandó el 13 de junio de 2025, acusándolos de incitar al 0d¡o y de causar daño moral en la cobertura de su Administración.

No está claro cuáles reportajes específicos llevaron a la gobernadora a demandar a Tribuna, dijo González al CPJ. Tampoco está claro por qué la demanda apunta contra González, dado que ya no trabaja para el periódico tras haberse retirado en 2017.

Un fallo anterior, continúa la información, ordenó a González pagar “daño moral” por 2 millones de pesos (aproximadamente 110.000 dólares estadounidenses) al vocero de Sansores.

Esa sentencia fue suspendida el 9 de julio, luego de que González Valdez presentara con éxito un amparo —que CPJ ha revisado— citando la prohibición de la Constitución mexicana contra la censura previa a la publicación.

González Valdez dijo que planeaba apelar, pero no estaba claro de inmediato qué estrategias tenía a su disposición.

Varios intentos del CPJ por contactar la oficina de Layda Sansores para obtener comentarios no fueron respondidos.

El comunicado fue replicado por Latinus.