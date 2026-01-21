EXRECTOR DE LA UAC SOLICITA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO; AUDIENCIA SERÁ EL 19 DE FEBRERO

Con el objetivo de que cese toda acción penal y la carpeta judicial sea archivada, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José “A”, junto con su chofer y asistente, solicitó audiencia para acceder a la Suspensión Condicional del Proceso, la cual fue programada para el jueves 19 de febrero. Los tres exfuncionarios manifestaron su disposición a cumplir las condiciones que imponga la jueza de Control durante el plazo que se determine.

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Campeche, la carpeta de investigación fue judicializada el 14 de enero, fecha en la que se realizó la audiencia inicial para el control de la detención y la formulación de la imputación. Tras calificarse como legal la detención, se otorgó un plazo de 144 horas para resolver su situación jurídica, periodo tras el cual los imputados permanecen en libertad mientras continúa el proceso.

El 18 de enero se dictó la vinculación a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, fijándose un plazo de dos meses para la investigación complementaria. El PJEC precisó que la vinculación no constituye una sentencia condenatoria y que, a petición de los procesados, se agendó la audiencia del 19 de febrero para analizar la suspensión condicional del proceso, mecanismo que, de concederse y cumplirse, extinguiría la acción penal.