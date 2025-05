EXPEDIENTE | VAN AUDITORES FEDERALES CONTRA LAURITA

Personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encuentra en Campeche desde hace varios días, para entregar documentos de requerimiento por procedimientos sancionadores a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del Estado.

Se les acusa de desvío de recursos, uso indebido de dinero público, corrupción, peculado, uso indebido de atribuciones, ejercicio ilegal de servicio público, tráfico de intereses y otros ilícitos más. Y ante el hecho de que ya venció el plazo para resarcir los daños, ahora la autoridad va en contra de los culpables de esas malversaciones.

Hay varias instituciones involucradas, pero llama la atención lo que ocurre en el Programa para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que encabeza Laurita Sansores San Román, la hermana menor de la gobernadora, en donde se dio el cinismo de entregar apoyos a personas ya fallecidas, inexistentes y a empresas fantasmas.

Un primer resolutivo señala: “El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche, mediante los Programas de Alimentación Escolar, Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios, y Alimentación a Personas en Situación de Emergencia y Desastre, otorgó beneficios por 805.7 mil pesos a 64 personas registradas en la base de datos de la Secretaría de Salud como decesos de ejercicios fiscales anteriores y 2023, los cuales se pagaron con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2023, en incumplimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023, tomo 2, numeral 4”.

También detectaron que 134 beneficiarios no tenían coincidencia los nombres con las CURP y otros 110 beneficiarios no aparecen en el Registro Nacional de Población, o sea, no existen.

La ASF también se encontró con que el DIF formalizó contratos por más de 13 millones de pesos con empresas presuntamente ilegales, y varias adjudicaciones tuvieron irregularidades.

Tal es el caso de la EXT.SD07/SS01/11/14/147-23, para la adquisición de insumos para el Programa de Alimentación Escolar 2023. Dotación 11 por cinco millones seiscientos cuarenta y un mil pesos.

También la EXT.SD07/SS01/11/14/148-23, Adquisición de insumos para el Programa de Atención a Grupos; Prioritarios, Menores de 5 Años no Escolarizados. Dotación 11, por 261 mil pesos.

Igualmente, la EXT.SD07/SS01/11/14/146-23, Adquisición de insumos para el Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios, Sujetos Vulnerables 2023. Dotación 11, por un millón doscientos cincuenta y un mil pesos.

EXT.SD03/SS03/08/06/84-23, Adquisición de insumos para el Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastres 2023, por cinco millones cuatrocientos mil pesos y el EXT. SD03/SS03/09/07/95-2023 Suministro y Prestación de Servicio Correspondiente al Proyecto Anual de Desarrollo Comunitario 2023, por 938 mil pesos.

También se le observó al DIF Estatal que no hiciera públicas las convocatorias para los programas de ayuda asistencial, al no cumplir con la obligación de publicar las fechas y características de los programas para que estos sean del conocimiento de la población.

Hay otras instituciones involucradas y se asegura que en la Secretaría de Obras Públicas ya se empezaron a tramitar varios amparos, para tratar de impedir que funcionarios actualmente en servicio terminen en la cárcel.

¿Qué ha dicho al respecto la perversa, cínica, nefasta y corrupta gobernadora Layda Elena Sansores San Román? Absolutamente nada. Sí se ensañó en cambio en contra del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, para quien pidió cárcel por los presuntos desvíos de 225 millones de pesos que se encontraron en sus cuentas públicas. ¿Por qué no pidió lo mismo y ha callado ante los millonarios desvíos en que ha incurrido su corruptísima hermanita Laura, según los documentos de la ASF?

¿También la va a encubrir como hizo con la esposa de su sobrino Seso Loco, América Azar Pérez, responsable de todos los supuestos desvíos por los que aún mantiene encarcelado a Walter Olivera Valladares? Dos pesas con dos medidas diferentes, de la prostituida justicia que se imparte en este nefasto gobierno de cuarta.