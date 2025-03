EXPEDIENTE | TRAICIONES Y DESBOCADOS EN EQUIPO SANSORISTA

Aunque oficialmente, el Gobierno de la nefasta Layda Elena Sansores San Román ha pretendido presentar como sus posibles sucesores al inepto edil carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus y a la exdiputada vándala ascendida a secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, y ha pagado encuestas para catapultarlos como “los más populares”, hay otros que aseguran ser el “caballo negro” o el “as bajo la manga” en este proceso preelectoral.

Por alguna razón el chiapaneco senador Aníbal Ostoa Ortega ha reiterado en las reuniones que ha presidido en las cabeceras municipales, que sólo durará dos años en el cargo, para permitir la llegada de su suplente, Carlos Martínez Aké. No sabemos si esa afirmación la dice por la seguridad de que en ese lapso será postulado como candidato a la gubernatura, o porque ya está cansado y prefiere retirarse a su rancho.

Porque lo que no dice en público es que ha emprendido una estrategia para “distanciarse” de la gobernadora Sansores, a fin de que no lo identifiquen como un alfil de ella en este proceso de sucesión. Por eso no ha protestado por el despido de todos sus recomendados en los diferentes cargos del Gobierno del Estado. Comenta el chiapaneco que prefiere “no deberle ningún favor”, para no tener que pagarle después.

Otro que anda desbocado y como loco presumiendo que es el “plan B” de la gobernadora, es el recién ascendido secretario estatal de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, quien lleva hasta el momento el nada decoroso título de ser “el más lambiscón” de quienes rodean a la senecta mandataria.

Desde su llegada como director del Instituto de Cultura, el champotonero de moditos raros comenzó a acercarse a algunos intelectuales y artistas campechanos, con la finalidad de hacer creer que él es el plan B de Layda Sansores. No siempre lo hizo de manera personal, sino que utilizó a sus allegados para que hablen bien de él, que está muy cerca de la gobernadora, que lo busca para pedirle consejos y opiniones, que los fines de semana desayuna con ella y le habla al oído.

A todos los que le creen, los apoyó y ayudó con programas que bajaron para la creación y las artes, y a los que no se tragaron sus chismes fueron rotundamente relegados.

Tras recibir su nombramiento como titular de la Secretaría de Bienestar, reforzó su estrategia diciendo que su designación prueba que la nefasta Layda Elena quiere que recorra la entidad llevando programas asistenciales de esa dependencia, lo que le permitirá ser candidato de Morena a la gubernatura.

Hay que decirlo: muchos han creído sus patrañas y otros más saben que él estuvo detrás de la salida de su exdirector, Eutimio Sosa Espadas. Que él también se llevaba su mochada e hizo jugosos negocios en su breve paso como director del Instituto de Cultura. También saben de su carácter de canalla y de su gusto por enviar fotos como lo trajeron al mundo, completamente en peletier, a personas de criterio amplio, principios cortos y ansias reprimidas.

En corto habla pestes del patiño del Martes del Jaguar, Juana la Loca, comadre de la mandataria, a quien considera un corrupto, chayotero, mentiroso, traidor y descarado muerde almohadas, que usa su cargo para financiar a sus mancebos. Que sólo lo soporta su comadre, porque es capaz de tirarle veneno hasta a su propia madre.

Esteban Rebolledo se ostenta como el ideólogo de la cuarta transformación en Campeche, como el asesor principal de la gobernadora para todos los temas, incluso ha sugerido que entre ambos hay algo más que afecto, y que el relevo generacional en el próximo Gobierno, lo tendrá a él como la cabeza principal.

Del sobrino Seso Loco dice no preocuparse en absoluto, que sólo está para hacer los negocios, lavar el dinero mal habido que han logrado aglutinar en estos tres años y medio, y que mientras la Tía le ordena que lo apoye, tendrá que hacerlo a como dé lugar. Por eso no trabaja en que sus afectos con la gobernadora crezcan.

Todo está controlado entonces, según sus dichos, para que Esteban Rebolledo salte a la gubernatura. Que su nombre no aparece en las encuestas porque lo están cuidando para que en el momento oportuno brinque a la arena política, rescate a Morena y proteja al gobierno de la nefasta y perversa Sansores San Román. ¡Qué tal!

