EXPEDIENTE | MARCELA: INEPTITUD APLAUDIDA

Varios funcionarios cercanos a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, han confirmado a esta columna que su amor desmedido por la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez no sólo le mantiene cerrados los ojos ante sus desatinos, corruptelas, abusos y negligencias, sino que se niega rotundamente a escuchar cualquier señalamiento en contra de su inútil pero adorada secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

“Si me vas a hablar mal de Marcela, mejor cambia de tema o retírate”, responde tajantemente la corrupta gobernanta a quienes intentan infructuosamente hacerle ver lo catastrófico que ha sido para su Administración tolerar la ineptitud de su comandanta.

Por eso no sorprende que, fuera totalmente de sus cabales, la obnubilada mandataria haya declarado el pasado martes, durante la transmisión de su asqueroso y aburrido programa, que “si la critican o atacan, es porque está haciendo bien las cosas…”. ¿Tan larga tendrá la lengua Marcela?

Aún más. Con los ojos desbordando amor, pasión y locura, la mandataria sostuvo que la guanajuatense “es ejemplo de entrega absoluta”, que “nunca descansa”, y que a cualquier hora le responde.

Olvidando los videos donde se ha visto a Marcela a bordo de un yate bebiendo champán con sus hijos y yernos, o bien disfrutando de exquisitas viandas y selectos vinos en lujosos restaurantes de España y Argentina, la hipnotizada Layda Sansores aseguró que “Marcela siempre está en su trabajo, concentrada, con valor y fortaleza, pensando en sus policías y mejorando una corporación que verdaderamente es digna de elogio y aplauso”.

No es la primera vez que la señora Sansores expresa públicamente una gigantesca mentira. Considerar a Marcela Muñoz “ejemplo de entrega absoluta”, y sostener ante su escasa audiencia que “nunca descansa”, abona a que la repudien más los campechanos.

Ha dicho miles de barbaridades en programas, discursos, reuniones y entrevistas, pero hablarle a la población maravillas de Marcela Muñoz, es una burla que provoca agresivas reacciones, pues los resultados de su nefasta gestión están a la vista: hay asaltos, robos, abigeatos, extorsiones, asesinatos y ejecuciones por todas partes, pero la irresponsable secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana prefiere pasear en el extranjero.

Y es que cuando la inepta, negligente y perversa gobernadora Sansores asegura que “si la critican o atacan, (a Marcela Muñoz), es porque está haciendo bien las cosas…”, no nos queda más que bajar la cortina y convencernos de que la mandataria es socia de la guanajuatense en alguna sociedad inconfesable, o está cegada de amor, y esa pasión aniquila su capacidad de raciocinio.

La incapacidad, incompetencia, ineptitud y negligencia de Marcela Muñoz se percibe todos los días, y por eso los campechanos repudian los dichos de la gobernadora a favor de su comandanta y la califican de “demente”, “loca” y “severamente afectada de sus facultades mentales”, porque saben que lo que afirma está fuera de la realidad.

Esta ceguera y apasionamiento de la señora Sansores para con Marcela Muñoz, la ha llevado incluso a ordenar a la Fiscalía emitir “órdenes de protección”, para que los periodistas no hablen de ella, y a quienes incumplen tales órdenes los sanciona por incurrir en “violencia política en razón de género”, a pesar de que le han reiterado en infinidad de ocasiones que no se le critica por ser mujer, sino por inepta, corrupta, negligente, nepótica e incompetente. Si no quiere que la critiquen, que haga bien las cosas o que renuncie y se largue.

Preocupa a la ciudadanía que el desbordado amor hacia la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, tenga un trasfondo más peligroso, y que en realidad lo que existan sean complicidades, intereses comunes y acuerdos inconfesables, pues son insistentes en negar que la inseguridad y la delincuencia se han apoderado de Campeche. ¿Será para proteger a los cárteles que se benefician de esos hechos?