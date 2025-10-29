miércoles, octubre 29, 2025
ENREDES: POR SOBERBIA DE MORENA, CAMPECHE PIERDE TERRITORIO Y DIGNIDAD: ENRIQUE ARELLANO

NO ES ERROR TÉCNICO, SINO TRAICIÓN A LOS CAMPECHANOS

En una publicación en sus redes sociales, el analista político Enrique Arellano aseveró que por soberbia y negligencia de Morena, que hizo a un lado al abogado campechano Álvaro Arceo por no ser parte del grupo e impuso al poblano Juan Alcudia, Campeche perdió territorio al no promocionar a tiempo la controversia constitucional ante lo Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que calificó como una tragedia jurídica y política y una traición al pueblo campechano.
El texto dice: “Campeche pierde territorio… por la soberbia y la negligencia de Morena. Lo que está ocurriendo con el territorio de Calakmul no es un error menor: es una tragedia jurídica y política. Campeche está a punto de perder parte de su territorio ante Quintana Roo, y todo por una mezcla de negligencia, soberbia e improvisación del Gobierno de Layda Sansores y sus funcionarios”.
Recordó que hace algunos años, el abogado campechano Álvaro Arceo Corcuera había logrado un triunfo histórico: ganó la controversia constitucional por los límites con Yucatán y Quintana Roo, defendiendo con argumentos sólidos el territorio campechano. Pero cuando Morena llegó al poder, lo hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque no formaba parte del círculo de confianza, porque no era del grupo, porque preferían imponer a sus allegados antes que reconocer el mérito y la experiencia.
Y continuó: “Así llegó Pedro Alcudia, abogado poblano, exconsejero jurídico de Layda Sansores y hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche. Un foráneo al que le confiaron el destino jurídico del Estado y que hoy tiene a Campeche al borde de perder más de 6 mil kilómetros cuadrados del corazón de la selva de Calakmul. Una omisión que no tiene explicación ni perdón: no se promovió a tiempo la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Por simple descuido —o arrogancia política— Campeche quedó fuera del litigio. Mientras tanto, Quintana Roo celebra y se perfila como el gran ganador en el conflicto limítrofe. Y nosotros, los campechanos, quedamos mirando cómo nuestro mapa se encoge ante la pasividad de un Gobierno distraído en shows mediáticos, en informes cantados y en pleitos personales. Lo que Campeche está perdiendo no solo es territorio. Está perdiendo historia, soberanía y dignidad. Y todo porque Morena prefirió la lealtad política antes que la capacidad profesional, criticó Enrique Arellano.
Por último, sentenció: “Álvaro Arceo Corcuera lo había logrado. Pero en la ‘transformación’, los resultados no valen si no eres del grupo. Hoy, esa arrogancia se traduce en una pérdida irreparable: un pedazo de Campeche que ya no será nuestro. Gobernadora Layda Sansores, esto no es un error técnico. Es una traición al pueblo campechano”.

