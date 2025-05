EN REDES: LE DICEN A LAYDA QUE NO TIENE MADRE AL AFIRMAR QUE LA RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS LLEVA AVANCE DE MÁS DEL 98%

Luego de que la gobernadora Layda Sansores publicó que la reconstrucción de carreteras federales va a pasos agigantados con avance del 99 por ciento, y las federales con más del 98 porcentual, en redes sociales le dijeron que no tiene madre, pues “las fotografías y los accidentes no mienten”.

La publicación señala: “Layda Sansores usted sí que no tiene vergüenza, ¿piensa seguir dándole atole con el dedo a la gente? ¿El 98 por ciento de las carreteras en buen estado? Usted sí que no tiene madre, porque las fotografías y los accidentes no mienten, y todavía hay gente que le cree. Le voy a mostrar su gran avance”. Hasta ahí el texto, al que agrega fotos.