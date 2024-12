ANTONIO JIMÉNEZ CANCELA REUNIÓN CON POLICÍAS

ACUSA AGRESIONES CONTRA LA TITULAR DE LA CODHECAM, ¿NO SE LO AUTORIZÓ LAYDA?

Escudándose en presuntas agresiones contra la presidenta estatal de los Derechos Humanos de Campeche, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, el diputado plurinominal morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, anunció la suspensión de la reunión que mañana viernes sostendría con expolicías, como ofreció, para lograr que les den su liquidación de ley y limpien sus expedientes.

El morenista señaló que los manifestantes agredieron a la titular de la CODHECAM: “Justamente después fueron a violentar a la Presidenta de los Derechos Humanos. Todos los policías despedidos estaban ahí gritando, escupiendo, golpeando, empujando a la Presidenta. El único que buscaba es evitar un conflicto”.

Ante estos hechos, Jiménez aseguró que no retomará el diálogo: “Ante esa condición, por supuesto que no nos vamos a recibir, por supuesto que no va a haber ningún tipo de diálogo”.

VER VIDEO