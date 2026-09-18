EN MENOS DE 24 HORAS SE REGISTRA OTRO ATAQUE A BALAZOS; AHORA EN CHAMPOTÓN

Fotos: Linea Noticias



Un hombre, presuntamente de nacionalidad colombiana, resultó gravemente herido tras recibir varios impactos de bala en la colonia Tajonal, en Champotón, con lo que suman tres personas baleadas en menos de tres días en distintos puntos de Campeche.

El nuevo ataque ocurrió a menos de 24 horas de que un automovilista fuera agredido a balazos en Xpujil, municipio de Calakmul, y tres días después de un hecho similar registrado en la colonia Minas, en la capital del estado.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre fue atacado con arma de fuego y quedó gravemente herido. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un sanatorio de la capital campechana para recibir atención médica.

Tras el reporte, la zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes mantienen acordonado el sitio. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los responsables y si existen más personas lesionadas.