DIÓCESIS DE CAMPECHE ALERTA DE NUEVOS INTENTOS DE FRAUDE A NOMBRE DEL OBISPO Y DEL VICARIO GENERAL

Una vez más, la Diócesis de Campeche alertó sobre la aparición de perfiles falsos y números telefónicos que utilizan indebidamente el nombre y la imagen de autoridades religiosas para solicitar dinero, transferencias y supuestas ayudas económicas.

En esta ocasión, los responsables se hacen pasar por el obispo de Campeche, José Alberto González Juárez, y por el vicario general, presbítero Marcos Rubén Cohúo Muñoz, de acuerdo con el comunicado difundido por la propia Diócesis. La institución informó que hasta el momento identificó los números telefónicos 981 327 1939 y 287 247 09 55, desde los cuales se realizan estas solicitudes.

Advirtió que los mensajes y solicitudes son falsos y aclaró que no representan al obispo, al vicario general ni a la Diócesis de Campeche. No se trata de la primera ocasión en que se detectan intentos de este tipo. El propio comunicado señala que “nuevamente” fueron identificados perfiles falsos, lo que confirma la reiteración de esta modalidad para intentar obtener dinero utilizando la identidad de integrantes de la Iglesia.

La Diócesis pidió no realizar depósitos ni transferencias, no entregar dinero y tampoco proporcionar información personal o bancaria. Asimismo, recomendó reportar los perfiles o mensajes sospechosos y comunicarlos para su seguimiento, ya que podrían existir otros números telefónicos y cuentas falsas, por lo que llamó a verificar cualquier petición antes de entregar recursos.