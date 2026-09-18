DECOMISO HISTÓRICO DE HUACHICOL EN GUANAJUATO: 59 MILLONES DE LITROS EN ENORME DEPÓSITO 

-Asegura García Harfuch que no hubo detenidos porque no había nadie en ese momento.

El aseguramiento de una instalación de almacenamiento de combustible, dejó más interrogantes que respuestas, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconociera que al momento de intervenir el predio no había ninguna persona en el lugar.

Aunque el funcionario afirmó que “por supuesto que va a haber detenidos”, admitió que las posibles capturas ocurrirán después, conforme avancen las investigaciones. Sin embargo, la ausencia de personas al momento del aseguramiento abrió cuestionamientos sobre quién operaba o vigilaba las instalaciones.

Ante la posibilidad de que alguien hubiera alertado a los responsables antes del arribo de las autoridades, Harfuch indicó que esa situación podrá determinarse una vez que se concreten las primeras detenciones.

Durante la conferencia, se señaló que las imágenes difundidas mostraban instalaciones similares a las utilizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex). Harfuch se limitó a señalar que se trataba de una instalación de almacenamiento y explicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República, junto con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística, precisar qué era el sitio y cómo operaba.

Respecto a la propiedad, el secretario aseguró que, según la información disponible, el predio no pertenece a Pemex, aunque tampoco identificó al propietario, ya fuera una empresa o un particular, al dejar esa información en manos de la FGR. Otro de los puntos que permaneció sin explicación fue cómo una instalación de esas características pudo construirse y operar sin ser detectada previamente por autoridades municipales o estatales.