CONGRESO ESTARÁ ATENTO A RECOMENDACIONES POR OPERATIVO FALLIDO EN KOBÉN; SEÑALA ANTONIO JIMÉNEZ

El diputado de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez, afirmó que el Poder Legislativo permanecerá atento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) relacionadas con el operativo fallido registrado en el Cereso de San Francisco Kobén.

Señaló que corresponde a las autoridades estatales atender las recomendaciones y recordó que, de acuerdo con lo expresado por el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, estas serán atendidas de manera puntual.

El legislador indicó que el Congreso estará pendiente ante cualquier intervención o apoyo que pudiera requerirse desde el Poder Legislativo durante el proceso de atención a las observaciones. También señaló que ha dialogado sobre el asunto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y consideró que el proceso “va a llegar a buen puerto”.

Jiménez Gutiérrez reconoció que el caso generó “contrastes” y preocupación entre algunos sectores de la población, mientras la atención de las recomendaciones queda ahora en manos de las autoridades estatales correspondientes.