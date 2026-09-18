SHEINBAUM DEFIENDE EL SISTEMA DE SALUD QUE DEJÓ AMLO, PERO ADMITE QUE TODAVÍA HAY REZAGOS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada directamente sobre las declaraciones que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno y respondió que su antecesor dejó un sistema mejor del que recibió.

La pregunta surgió después de que la propia mandataria hablara del rezago en camas hospitalarias acumulado durante décadas y de la necesidad de continuar ampliando la infraestructura del sector salud.

“¿Qué opinión tiene entonces sobre lo que aseguraba el expresidente López Obrador de que ya estábamos como Dinamarca?”, fue el cuestionamiento. Sheinbaum se concentró en defender el punto de partida que dejó la administración anterior. Agregó que su administración recibió el sistema en esas condiciones y que actualmente continúa el trabajo.