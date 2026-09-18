SPSC CONFIRMA QUE HOMBRE BALEADO EN CHAMPOTÓN ES DE NACIONALIDAD COLOMBIANA

-Presuntamente intentaron arrebatarle un bulto y ante negativa le dispararon.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que el hombre atacado con arma de fuego en la colonia Tajonal, en Champotón, es de nacionalidad colombiana y se desempeña como cobrador. De acuerdo con el comunicado oficial, elementos policiacos acudieron a las calles 33 por 18 y 16 después de recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego.

En el lugar encontraron al hombre lesionado por proyectil de arma de fuego en una pierna, además de presentar un rozón en el abdomen, por lo que recibió atención. La información preliminar de la SPSC señala que los presuntos agresores eran dos sujetos que viajaban en una motocicleta roja con negro. Estos le habrían exigido al cobrador que entregara un bulto y, ante su negativa, presuntamente le dispararon antes de escapar.

La corporación mantiene un despliegue en la zona y señaló que las investigaciones se realizan en coordinación con las instancias ministeriales para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.