EL GOBIERNO NO TRABAJA BIEN PARA APOYAR A AFECTADOS DEL INCENDIO EN EL “7 DE AGOSTO”, ACUSAN

ESTEBAN HINOJOSA NO DIO DINERO A AFECTADOS

San Francisco de Campeche .- Juan Carlos Gómez Rosado y Priscila Ávila denunciaron que Esteban Hinojosa, secretario de Bienestar, entregó 80 mil pesos a Carlos Alberto Chan, presidente de la palapa “A”, en lugar de entregar directamente el apoyo a los afectados por el pasado inc3ndio, y anunciaron que pedirán a la gobernadora Layda Sansores que ayude sin intermediarios, pues cuando han intentado hablar con su subordinado, éste promete llamarlos pero no lo hace, por lo tanto, el Gobierno no está trabajando bien.



Gómez Rosado denunció que Carlos Alberto hace y deshace con el dinero, pues el costo de su lancha siniestrada es de unos 30 mil pesos, aunque él quiere el remplazo, pero recibió en cambio una embarcación de entre 3 y 5 mil pesos sin la factura correspondiente e insuficiente para trabajar.

Ese señor (por Carlos Alberto Can) es dueño de 10 lanchas con sus respectivos permisos, por lo cual prácticamente me está robando el patrimonio de mi familia, se quejó.

Priscila Ávila preguntó por qué Carlos Alberto no dio mejor una de sus lanchas, y explicó que cuando él es víctima de robo, “mueve cielo, mar y tierra para que el Gobierno le entregue lancha y motor nuevos. El Gobierno no está trabajando bien”, aseveró