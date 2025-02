EE.UU. ADVIERTE QUE “DESATARÁ UN INFIERNO” CONTRA LOS CÁRTELES MEXICANOS

En un mensaje contundente, el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, advirtió que el gobierno de Estados Unidos intensificará su lucha contra los cárteles mexicanos que trafican fentanilo. “Vamos a desatar un infierno”, declaró durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), dejando en claro que la administración estadounidense ha perdido la paciencia y endurecerá sus medidas contra el crimen organizado.

Las palabras de Waltz llegan en un contexto de creciente tensión diplomática con México, tras la designación de siete cárteles como organizaciones terroristas, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste. Además, el arresto en territorio mexicano de Kevin Alonso “N”, alias “200”, operador clave de ‘Los Chapitos’, ha sido celebrado por la embajada de EE.UU., que destacó la importancia de la cooperación bilateral en seguridad.

El asesor de Trump aseguró que el ejército estadounidense ya trabaja junto con las Fuerzas Armadas de México para reforzar la vigilancia en la frontera. “Si no tienes frontera, no tienes país ni soberanía”, afirmó, insistiendo en que su gobierno no dará marcha atrás en su ofensiva contra los cárteles.

Las declaraciones de Waltz marcan un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de la administración Trump, que busca redoblar la presión sobre el crimen organizado y endurecer el control fronterizo, sin descartar futuras acciones más agresivas.

Fuente: EMEEQUIS