¿DÓNDE ESTÁN LAS LANCHAS DE RESCATE? PESCADORES EXIGEN SABER SI EL EQUIPO PARA EMERGENCIAS MARÍTIMAS FUNCIONA

Tras el rescate con vida de un pescador que permaneció varios días desaparecido en el mar, la diputada de Movimiento Ciudadano, Diana Luisa Aguilar Ruelas, llevó al Congreso del Estado la preocupación de los trabajadores del sector pesquero sobre las condiciones reales del equipo destinado a atender emergencias marítimas.

La legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar al Instituto de Pesca y Agricultura, a la Administración Portuaria Integral de Campeche y a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana información sobre la ubicación, responsables y estado operativo de las embarcaciones destinadas