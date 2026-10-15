RECTORA ILSA CERVERA ACOMPAÑA A LAYDA MIENTRAS ALUMNOS DENUNCIAN GARRAPATAS EN AULAS; SEGOVIA CRUZ CUESTIONA SUS PRIORIDADES

San Francisco de Campeche.- El dirigente de Alianza Magisterial y Ciudadana, José Segovia Cruz, cuestionó las prioridades de la rectora del Instituto Campechano, Ilsa Cervera, por participar en actos oficiales junto a la gobernadora Layda Sansores San Román y el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa, mientras persisten reclamos estudiantiles por las condiciones sanitarias del Campus V.

En su posicionamiento, señaló que alumnos han denunciado la presunta presencia de garrapatas en aulas y mobiliario, y que, aunque se gestionó una fumigación para el fin de semana, exigieron medidas inmediatas para proteger su salud mientras continuaban las clases.

También reprochó la falta de una explicación suficiente sobre la suspensión tardía de clases del pasado 8 de octubre.

Segovia Cruz cuestionó además la realización de actividades gubernamentales en las instalaciones educativas, como la entrega de apoyos en la preparatoria del Instituto Campechano, y recordó que el artículo 4 de su Ley Orgánica establece que la institución debe mantenerse al margen de las actividades de grupos de política militante.

En ese contexto, pidió aclarar los criterios para autorizar dichos eventos, ante las versiones sobre una posible promoción de Esteban Hinojosa como aspirante a la alcaldía desde el programa Martes del Jaguar.

Finalmente, exigió a Ilsa Cervera explicar las medidas adoptadas ante las denuncias sanitarias y garantizar que la atención a los estudiantes y la autonomía institucional estén por encima de cualquier interés político.