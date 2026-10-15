CRISIS ECONÓMICA, ROBOS Y VANDALISMO OBLIGAN A CERRAR EL RESTAURANTE “MARISCOS LA UVITA”

La difícil situación económica y los problemas de inseguridad cobraron una nueva víctima entre los negocios de Ciudad del Carmen. El restaurante Mariscos La Uvita anunció el cierre temporal de sus puertas, luego de enfrentar durante los últimos meses robos, actos de vandalismo y daños que, según sus propietarios, hicieron imposible continuar con sus operaciones.

A través de un comunicado dirigido a sus clientes y amigos, el establecimiento explicó que la decisión no fue sencilla, pues detrás del negocio existen años de esfuerzo y trabajo para mantenerse en funcionamiento.

“Como muchos negocios pequeños en Ciudad del Carmen, la situación económica se ha vuelto insostenible y lamentablemente, en los últimos meses sufrimos robos, vandalismos y daños que nos dejaron sin la posibilidad de seguir operando”, señalaron sus responsables.

Los propietarios aseguraron que hicieron todo lo posible por resistir las dificultades económicas y los hechos de inseguridad, pero finalmente se vieron obligados a suspender sus actividades.