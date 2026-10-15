¡RECIÉN OPERADA TIENE QUE CORRER PARA TOMAR EL KO’OX! VECINA DE SAMULÁ RECLAMA PARADEROS MAL UBICADOS

La ubicación de los paraderos del sistema de transporte Ko’ox continúa generando inconformidad entre los usuarios. Isabel Peralta, vecina de Samulá, denunció que debe caminar largas distancias e incluso correr para alcanzar una unidad, a pesar de que hace apenas 10 meses fue sometida a una intervención quirúrgica.

La ciudadana cuestionó que, en lugar de facilitar la movilidad, el nuevo servicio represente una dificultad adicional para quienes tienen problemas de salud y carecen de recursos para pagar un taxi. Relató que en una ocasión tuvo que desplazarse hasta las inmediaciones del cementerio de Montecristo y cruzar para intentar abordar el transporte. Aseguró que esta situación se repite constantemente y afecta su recuperación.

Pero su denuncia no se limita a la distancia de los paraderos. La vecina también reveló que su nuera sufrió una caída de una unidad del Ko’ox mientras llevaba a un bebé de apenas 10 meses de nacido, un incidente que, según su testimonio, evidencia los riesgos que enfrentan algunos pasajeros.

La afectada criticó la planeación del sistema y cuestionó si realmente se consideraron las necesidades de personas recién operadas, adultos mayores y ciudadanos con dificultades para desplazarse.