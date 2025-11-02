¿DIFERENTES? CON 80 ASESORES EL MINISTRO DE LA SCJN NOS CUESTA 20 VECES MÁS QUE LA EXMINISTRA PIÑA, QUIEN TENÍA 6: PUMA CAPITALISTA UNAM

En una publicación transmitida a través de sus redes sociales, la página digital Puma Capitalista UNAM destacó que tras tanto problema para cambiar el Poder Judicial, ahora se gasta más pese a que se bajaron salarios, y preguntó: ¿No que iban a ser diferentes?

Detalló que el salario de los antiguos ministros era de 297 mil pesos mensuales, y el de los actuales de 191 mil pesos, es decir, 106 mil menos, sin embargo, mientras la exministra Norma Piña tenía 6 asesores para ayudarle en su “jale”, primero se filtró que el nuevo ministro Hugo Aguilar había contratado a 75, pero luego fue revelado que eran ¡102 cobrando de la ubre del Gobierno! Así, su salario personal de 191 mil mensuales, más el de su personal se traduce en 6 millones de pesos al mes a costa de los mexicanos.

De esos 102, ¿cuántos crees tú que sean aviadores, que nada más lleguen a firmar y a cobrar? ¿Cuántos te imaginas que no van a jalar?, preguntó, y expuso que después del escándalo salieron a decir que se ajustarían a la austeridad y recortarían en 40 por ciento dicha nómina de trabajadores. “¡40 por ciento, es decir, se van a quedar con 80 asesores para el presidente ministro de la Suprema Corte! ¿Tú crees que no estén metiendo amigos, familiares, compadres, la doñita que le hacía las tortillas al señor? ¡Solamente Hugo Aguilar nos cuesta 20 veces más que la antigua ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia en el mismo puesto!

Pero no es todo, agregó Puma Capitalista UNAM, porque si no modifica la ley, el aguinaldo que recibirá el señor va a ser de 254 mil pesos, que equivale a 40 días de su salario actual; prima vacacional de 63 mil 666 pesos, que son 10 días de sueldo, y un fondo de 723 mil al año para comer en restaurantes.

También tiene derecho a dos vehículos blindados con valor de 6 millones de pesos, y para que sus “ranflitas” no se queden sin gasolina, un apoyo de 22 mil pesos mensuales, subrayó, exclamó: “Insisto, estos son los beneficios que recibían los antiguos ministros y ministras de la Suprema Corte corrupta que se tenía que ir, pero estos nuevos angelitos no han cambiado nada”.