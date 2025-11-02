¡NUNCA LO ESCUCHARON A CARLOS MANZO EL ÁGUILA PUREPECHA!

¡A LOS CRIMINALES HAY QUE DARLES CHINGADAZOS Y NO ABRAZOS!

Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

*LE ROGO Y PIDIO SU AYUDA A LA PRESIDENTA CLAUDIA Y SE DICE QUE ¡ESTA SE LA NEGO!

*EN EL MES DE OCTUBRE LE SUPLICÓ A HARFUCH, NO RETIRAR AL EJERCITO Y A LA GUARDIA NACIONAL. LA RESPUESTA DE SHEINBAUM FUE NO ESCUCHARLO.

*MUERE CARLOS MANZO EL VALIENTE MICHOACANO QUE SE ATREVIO A DESAFIAR A LAS MAFIAS CRIMINALES QUE AZOTAN AL PUEBLO DE URUAPÀN MICHOACÀN.

*EL ATENTADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CARLOS MANZO, PODEMOS DECIR SIN TEMOR A EQUIVOCARNOS QUE SIN DUDA FUE “UN CRIMEN DE ESTADO”

“Cuando se atenta contra la gente inocente no puede haber abrazos hay que dales de chingadazos”. Dijo CARLOS MANZO palabras más o menos ante Azucena Uresti. Radio Fórmula. Sin embargo, mi colaborador el potro de Pátzcuaro, me comento que se dice que públicamente en las conferencia matutinas de palacio nacional en mayo de este 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la estrategia del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo de enfrentar cara a cara al crimen organizado que azota la región y les quita sus ganancias del campo, a sus mujeres, a sus bienes y los tiene hundidos en la violencia, estaba equivocada y se negó a ayudarlo, por lo que la población de Uruapan dicen que ella es la culpable de este asesinato.

Se dice que Claudia la presidente de México no ayudo al alcalde asesinado, porque este era contrario al grupo de morena y de extracción independiente… “considerado enemigo abierto de la 4 T y del gobierno morenista” por decirles a su manera y con lenguaje bronco y directo, sus verdades, y a quienes los acuso públicamente de estar involucrados con los 5 grupos criminales que están en esta región…

Me dijo un amigo en comentario, que como sucede siempre ante el asesinato del presidente municipal sin partido político y a quien el pueblo eligió como candidato independiente, que cuando sucede algo tan cobarde como esto y después de un acto tan reprochable como este, que los responsables buscarán ocultar su responsabilidad y sin duda a partir de este momento, todos los funcionarios de la presidencia de la República Mexicana y del gobierno federal o estatal que NO oyeron ni hicieron caso a sus súplicas de ayuda y advertencia por lo peligroso que era el haber decidido enfrentar a los crimínales y de delincuentes que tenían atemorizados a los pobladores del municipio de Uruapan Michoacán.

Fíjese usted que tan delicada es la responsabilidad del gobierno federal, que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum en este ASESINATO POR EJECUCIÓN y en este delicado asunto sucedido al líder social y político del pueblo de Uruapan, que debiendo por obligación de dar seguridad y protección al alcalde de Uruapan CARLOS MANZO, ignoraron y menospreciaron sus peticiones exigencias de ayuda al gobierno de Claudia Sheinbaum que hizo públicamente y ante los medios de comunicación y en redes sociales, por lo que al no toma provisiones ¡Condenarán con sus omisiones de deber y cuidado y protocolos burocráticos a su asesinato a este valiente hombre!

Que tan delicado fue este asesinato, que incluso momento previo el funcionario municipal estaba cargando a su bebé y niño “lo que hace más dramática su muerte ya que estaba en el momento del ataque acompañado de sus hijos esposa y familia y de la población que festejaban “la noche de velas fiesta para recibir a los FIELES DIFUNTOS” según la tradición purépecha de los pobladores de este lugar y de Michoacán

Diversas voces se han levantado ante este asesinato y dicen ¡Basta de omisiones, basta de miedo, basta de un gobierno que le da la espalda a quienes enfrentan al crimen! Grupo parlamentario del PRI (Sic) Espero que al leer esta frase la presidenta de México no nos salga con que es un ataque de sus enemigos, en contra de su gobierno, la verdad que si dice algo así, le diremos “a otro chango con ese mecate”

Es de esperar que hipócritas como son ahora las Autoridades Federales y Estatales se romperán las vestiduras gritando que el crimen no quedara impune y que se investigara para detener a todos los responsables hasta las ultimas consecuencias

Mientras tanto a nosotros como pueblo, con impotencia, dolor y coraje solo nos quedará decir “Descanse en Carlos Manzo Rodríguez Alcalde de Uruapan, el VALIENTE HOMBRE que murió por sus ideales de hacer valer y defender los derechos humanos de su pueblo”

Ante estos condenables hechos para este servidor “La voz de México” Solo me queda decir a Carlos Manzo BUEN CAMINO AL CIELO mi estimado líder y para su apreciable familia e hijos, mis más sinceras bendiciones y condolencias en este momento de dolor profundo ante esta terrible pérdida de su ser querido el PADRE de familia y JEFE de su casa.

Este como antes dije y señale, sin duda este asesinato del líder social y defensor de su pueblo “fue un crimen de Estado” Por cierto como siempre que tontamente el gobierno no cumple con sus obligaciones, fue producto una decisión absurda cupular desde el gobierno federal y estatal, quienes estoy seguro que a partir de hoy todos los que NO oyeron sus exigencias de ayuda. Condenaran su asesinato hipócritamente en un falso sentimiento la autoridades federales y estatales y para hacer más dramático y creíble su pesar, hasta se romperán las vestiduras gritando que el crimen no quedara impune y que se investigara hasta las últimas consecuencias, mientras tanto a el y su familia solo le dirán “Descanse en paz Carlos Manzo Rodríguez el asesinado presidente Municipal de Uruapan Michoacán”