DENUNCIA SONIA CUEVAS VENGANZA PERSONAL DE LAYDA Y MARCELA

– Convoy de fuerza de seguridad llega a amedrentar a su negocio

Calkiní.- Tras el arribo anoche de un convoy de fuerzas de seguridad a un negocio de su propiedad, la exalcaldesa Sonia Cuevas Kantún acusó venganza personal en su contra por parte de la gobernadora Layda Sansores y de la jefa estatal policiaca Marcela Muñoz, bajo el falso pretexto de que es por razón del horacio de funcionamiento, ante lo cual anunció que este lunes irá a la Casa Blanca para hablar con la mandataria estatal.

A través de un video, exclamó: “Señora gobernadora Layda Sansores San Román, ¿qué le ha hecho Sonia Cuevas para que le haga este tipo de venganzas personales? Ya tiene muchos enemigos para que tenga más. ¿Qué le pasa doña Marcela, yo la respeto”.

Gobernadora, continuó, ahora me manda a gente de la Naval, creo que militar, ministerial y a un enviado de la señora Marcela. ¿Qué le hecho? Sólo la he apoyado en su proyecto de trabajo.

No me vengan que es por horarios, recalcó, porque ya hablé con usted y sabe que aquí los negocios se manejan en razón de acuerdos, porque no todos tenemos las mismas ventajas para vender de día o de noche, y los acuerdos se respetan, de lo cual le platiqué hace 3 meses.

Y expresó: “Entiendo que alguien le calienta la cabeza y la utiliza, vea cómo cerraron la calle, y tengo mis documentos de pago. Cada vez que vienen son 200 mil pesos que me quitan y ya no puedo pagar más. Además, vienen empistolados, con @rm@s de grueso calibre como si yo estuviera metida en algo turbio, pero no lo estoy, incluso le doy permiso para que revisen mi casa, pues hasta me exigen que no los grabe porque ellos están cumpliendo con su trabajo”.

Y exclamó: “Mire dónde están estas personas en lugar de cuidar las calles de Campeche, las colonias y los Municipios como Champotón o Dzitbalché, donde la 3lincu3nci@ ha aumentado. Le dejan la plaza libre a los d3lincu3ntes para que hagan de las suyas y vienen aquí a cobrar venganzas personales”.

¿Qué le pasa doña Marcela?, no tengo el gusto de conocerla pero nunca he hablado de usted porque no la conozco, pero se pasaron, Marcela te pasaste, eres mujer, eres madre, tienes poder, dinero para pasear, para irte a París y llevarte a tus yernos y a tus nueras, pero yo no, pero yo no porque me busco la vida con mucha dificultad, agregó Sonia Cuevas.

Hoy vienen a hacerme creer que es por una cuestión de horarios, pero no señora porque ya pagué más de 200 mil pesos en menos de un año. Esto es algo personal de alguien que usted no sabe utiliza su nombre señora, y sé que usted ya está fuera de Campeche y por eso hicieron este operativo, pero el lunes estoy con usted en la Casa Blanca, advirtió.