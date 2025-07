Coscorrones a la Tía

“Esa señora no me representa, no me identifico ni con sus dichos ni con sus hechos, ni con sus abusos, ni con sus persecuciones ni con sus venganzas. No comparto ni sus fobias ni sus complejos”

La semana pasada no le fue a la Tía con tres amparos que le fueron adversos y que favorecieron a sus enemigos políticos, y en esta que recién concluyó, tampoco le fue bien, porque diferentes agrupaciones le han estado llamando la atención por hacer declaraciones, decisiones o acciones que atentan contra la libertad y el derecho”, comentó el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–Estoy leyendo y disfrutando el jalón de orejas que le propinó a la gobernanta la Red Nacional de Mujeres, por estar desvirtuando el precepto de la “violencia política en razón de género” para atacar a sus críticos y para restringirles o de plano desaparecerles sus derechos”, manifestó el bolero don Memín.

–Ya decía yo, añadió doña Chela, que esa señora no me representa, que yo no me identifico ni con sus dichos ni con sus hechos, ni con sus abusos, ni con sus persecuciones ni con sus venganzas. En pocas palabras, no comparto ni sus fobias ni sus complejos, así que le prohíbo terminantemente que vuelva a ostentarse como defensora de las mujeres. Yo no la acepto como tal, ya que ella es la primera violentadora de las personas de nuestro género” exclamó visiblemente disgustada.

–No hay que perder de vista el reclamo airado de la asociación de jueces federales, agregó por su lado el viejo don Julián. Reclaman con justa razón que la señora se aproveche de su programa para lanzar acusaciones a diestra y siniestra contra los jueces, inculpándolos de estar al servicio de algunos políticos o de resolver sus casos con base en favores personales. ¿Por qué no dice lo mismo cuando los jueces fallan a su favor? Por la simple razón de que es una mujer arbitraria y caprichosa que cree que es poseedora de la verdad absoluta, lo cual evidentemente que no es así”.

–A mí me da mucha vergüenza que la persona que se supone que debe estar concentrada en gobernar a nuestro Estado, en resolver sus problemas y en atender las demandas de la gente, esté ocupada en sus pleitos personales, y que ande en la boca de todos por sus excesos, sus arbitrariedades y sus torpezas. Cuando acudo a congresos nacionales mis colegas se burlan de mí porque tenemos a la peor gobernanta de todo el país” señaló preocupado el poeta Casimiro.

–Hay un refrán que dice ‘chango viejo no aprende maroma nueva’ Y lo que yo entiendo de eso es que nos tendremos que aguantar dos años más con este tipo de situaciones que a todos nos avergüenza, coincidió el bolero don Memín. Por eso repito que lo importante es no cometer el mismo error y no dejar en el poder a ese partido que ya nos demostró no solo incapacidad, ineptitud y arbitrariedad, sino también corrupción. No podemos darles impunidad votando por los mismos, ¡hay que cambiar para que los nuevos gobernantes los manden a la cárcel!” exclamó.