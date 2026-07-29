ICÓNICO HOTEL CAMPECHE CIERRA SUS PUERTAS; ¿NO QUE VAMOS BIEN EN TURISMO Y ECONOMÍA?

Mientras la gobernadora Layda Sansores insiste en que Campeche está bien económicamente, y su secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, instaló en el malecón un barquito de hierro y latón que costó casi 10 millones de pesos como estrategia para atraer turismo, el Hotel Campeche, ubicado frente al parque principal de la ciudad capital, cerró sus puertas en pleno periodo vacacional.

Las puertas de metal están aseguradas con candados, y desde ahí se observan muebles de madera donde los turistas esperaban turno para ser atendidos o que algún familiar bajara de su habitación para ir a pasear, el mostrador, y algunos adornos navideños.

También hay un letrero de Obra suspendida del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ubicado en la calle 57, entre 8 y 10, frente al Parque Principal, el Hotel Campeche existió desde finales de los 90’s, pero ya no resistió la baja o mínima afluencia de huéspedes, pese a proyectos anunciados con bombo y platillos como el Tren Maya, Tren Ligero y Legado Astillero.