CIRCULA EN REDES: LE RECALCAN A LAYDA QUE SI QUIERE RESPETO QUE RESPETE, PORQUE ELLA DENIGRA A LA GENTE Y ES MALA GOBERNANTE

Luego de que en show de ayer la gobernadora Layda Sansores afirmó que busca justicia ante los constantes insultos que dice recibir, y por lo cual presentó denuncia por incitación al odio contra Tribuna y el periodista Jorge González Valdez, a quien llamó “Don Piraña”, cibernautas reprobaron su proceder al exigirle que respete si quiere recibir respeto, pues ella, recalcaron, es mala gobernante y denigra a la gente.

Las muestras de antipatía que se ha ganado quedó de manifiesto con comentarios como: “La verdad y simplemente la verdad es lo que a diario se dice y no solo en este medio, en todos los que usted no alcanza a sobornar”, y “Como si te ganaras el respeto inche viej pndj, se le olvidó cómo le dijo a las mamás de los policías, a las suegras… Si todos los afectados por sus groserías pusieran denuncia, la primera en irse sería usted, dedíquese a trabajar y no poniendo demandas de lo que usted misma se ha ganado con la gente”.

Y no faltaron las ironías: “La ofendida pide justicia cuando ella misma denigra a la gente, se burla de todo mundo, denosta a los demás y pide justicia para ella… Debería de empezar por ella misma a respetar a los demás”, “…Ahora que soporte, respeta para que te respeten. Aparte de ser un mal gobernante es una grosera lépera”, “Respeto a quien respeta, ya se les olvidó cuando les insultó a las mamás de los policías?” y “Cínica la anciana, en sus 80 años aprendió de todo”.

Además: “Pero si tú Layda Sansores eres la primera en poner apodos como El Pinocho, El Piraña, Los Teporochos, etc. Ves que no te aguantas, para qué te metes a la política si vas a estar llorando”, “Respete señora, pide respeto bueno entonces aprenda a respetar…cosa que veo que usted no conoce… En sus comentarios se dirige a la gente con sobrenombres… qué pasó así”, y “…Usted agrede verbalmente, no mide como habla, insulta y descalifica a las personas, para pedir respeto hay que dar respeto”.

Otros pruebas de reprobación hacia su actuar son: “Y ella que ha insultado a medio pueblo, por ser la gobernadora no le pueden hacer nada”, “Pobre gente que le vendió su voto y confió en ella, ahí tiene los resultados, ella puede ofender y mentar madres pero nadie puede replicarle porque es odio, vaya hipocresía” y “Respete para que la respeten, haga justicia para que pida justicia, usted no tiene madre señora gobernadora, creo que lo mejor que puede hacer es callar su boca de pescado”.

También: “Hay pobrecita, la están agrediendo con insultos, de todo se queja pero no dice nada cuando ella y su gente de foráneos agreden al pueblo campechano”, y “Señora gobernadora, con todo respeto le digo esto, donde hay damas hay caballeros, y si usted es vulgar hay otros peores”.