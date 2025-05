CIRCULA EN REDES: EN SU CARTA, POLICÍAS DESPEDIDOS POR LAYDA LE PIDEN A SHEINBAUM QUE CUMPLA SU PALABRA DE AYUDARLOS

Diálogo, conocer el veredicto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhecam) sobre el operativo fallido en el penal de Kobén, e indemnización conforme lo señala la ley para los más de 250 expolicías despedidos por levantar la voz y exponer las v¡ol@cion3s de que fueron objeto, pidieron los exagentes en la carta que entregaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Campechanos Unidos.

La publicación recuerda que la mandataria estuvo en Campeche el pasado domingo 27 de abril 2025, para anunciar el Programa de Vivienda para el Bienestar, y revela lo que dice la carta:

“Estimada Dra. Sheinbaum”.

“Hoy es un día histórico. Hoy llega a nuestro Estado una mujer como Presidenta de la República, queremos expresar nuestra voluntad de seguir dialogando para construir la paz que México necesita”.

Los grandes desafíos que tenemos en el territorio, continúa, nos hacen priorizar las conciencias para avanzar en la reconstrucción del tejido social, la seguridad y la justicia.

La emergencia que viven muchos Municipios del país a causa de la violencia crónica, el desplazamiento forzado o los fenómenos naturales, sólo podrán ser superados con la participación de los distintos sectores sociales, agrega el texto.

Y señala: “La responsabilidad es inmensa, pero también la oportunidad de hacer equipo con el gobierno que usted encabeza. Somos un grupo de más de 250 ciudadanos que hoy, mediante este escrito, solicitamos su intervención y nos apoye de la mejor manera que usted lo considere”.

“Somos más de 250 expolicías que fuimos cesados por el Gobierno actual que encabeza la señora Layda Elena Sansores San Román, por el simple hecho de haber levantado la voz después de aquel operativo fallido en el Cereso de San Francisco, Kobén, aquel 15 de marzo de 2024”, precisan.

A un año de nuestros despidos y de haber violentado nuestros derechos (el primordial que es la vida), no tenemos respuesta por parte de Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía, a nuestras demandas. Pero lo más importante, después de nuestros despidos, es que hasta el día de hoy no se nos ha indemnizado a ninguno, reprochan.

“Hemos buscado el diálogo a través del Congreso del Estado, el que representa José Antonio Jiménez, entregado un oficio con fecha 13 de septiembre del 2024, para buscar el diálogo y que nos apoyen, pero hasta el día de hoy sólo hemos sido objetos de burla y desprecios, tanto del grupo parlamentario que él representa como de la señora gobernadora”, expone el texto.

No omitimos manifestar que lo único que buscamos es el diálogo, que nos den la oportunidad de escucharnos, tenemos familias que hoy están sufriendo, no pedimos ni exigimos algo que no nos corresponde. Usted nos dio su palabra cuando era candidata de que si ganaba buscaría la manera de ayudarnos, hoy ya es presidenta de la República y lo que le solicitamos es ayuda para la tranquilidad de nuestras familias. El respeto al derecho es la paz. Hasta ahí la publicación.