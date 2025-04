CIRCULA EN REDES: CIBERNAUTAS LLAMAN MENTIROSA A LAYDA POR ASEGURAR QUE PEMEX YA LE PAGÓ A LOS PROVEEDORES DE CARMEN

Luego de que, durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurara que Perex ya pagó a los proveedores de Carmen, usuarios de redes sociales llamaron mentirosa a Layda Sansores, le dijeron que no tiene vergüenza y la invitaron a visitar las obras carreteras de la Sedena.

Incluso como prueba de que mintió, un usuario le escribió: “Layda Sansores falta que me paguen a mí, llevó más de 8 años con demanda y no es posible que no puedan pagar, agradecería me pueda ayudar. Gracias!, uno más aseveró: “No han pagado ni el 10% de lo que deben, y otro subrayó: “Pura mentira, no han pagado ni madres”.

Otros colgaroan: “De su boca salen puras mentiras, vive un engaño esta señora, que mal”.

“Que mentirosa!!”. “Y de cuál fuma esta anciana, Campeche está más pobre que ningún Estado, nos está cargando el payaso y esta vieja demente diciendo puras tonterías, pero lo peor no es lo que ella dice, sino quienes le aplauden” y “??? Los proveedores siguen igual, Pemex no ha pagado”.

Hubo quienes le hicieron una invitación: “Que venga a dar su vueltecita por Escárcega… su promesa de rehabilitación de carretera en el olvido y así muchas comunidades* y “Que vaya y engañe a la más grande de su casa (ahh cab…n ella misma se está engañando) jajajaja, Cómo se les da a los morenacos decir tantas mentiras…..