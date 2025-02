CIERRE DEL TRIBUNAL AGRARIO OBLIGARÁ A LOS CAMPESINOS A VENDER TIERRAS A CUALQUIER POSTOR, ADVIERTEN DIPUTADAS DE MOCI

Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Tania González y Diana Aguilar Ruelas se posicionaron en contra de la desaparición del Tribunal Agrario en Campeche, lo que, advirtieron, obligará a los campesinos a vender sus tierras a cualquier postor.

Mencionaron que es necesaria la reconsideración para que las personas puedan acudir a un tribunal cercano y no a otros Estados vecinos que representará gasto mayor.

Tania González criticó esa decisión tomada desde un escritorio, y recalcó que el campo y la seguridad jurídica no tienen color.

Diana Aguilar expresó que la justicia agraria no es un favor, sino un derecho constitucional, por eso llamamos a la unidad a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden al campo, y exigimos que se revierta esta decisión. “El campo no se vende, la justicia no se negocia y la dignidad del pueblo no se pisotea”, aseveró.