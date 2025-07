CARTA A SR. EPIGMENIO IBARRA.

Por: René Narváez Lozada “La voz de México”

En relación a sus ataques a la oposición y mexicanos que no están de acuerdo con usted con respeto pero con autoridad ética y moral como mexicano y locutor periodista le digo:

Epigmenio sin duda usted es un hombre limitado en entendimiento y visión y vendido a favor de a quien usted le debe dinero y favores y de los que acaban de poner en peligro y riesgo a la patria, con su política de ABRAZOS BO BALAZOS esos que predicaron como usted una falsa AUSTERIDAD REPÚBLICA y que hoy como usted viven en la opulencia…LA OPULENCIA DE LA 4TRANSFORMACIÓN. Por cierto una pregunta a usted ¿Ya regreso o pago el préstamo que le hizo el gobierno del sexenio anterior? Ese gobierno que prefirió prestarle$$$ DINERO $$$ a usted, que INVERTIR $$$ dinero y comprar medicamentos a niños y enfermos…

Los hombres de frente decimos lo que pensamos y no nos valemos del anonimato o los grupos políticos en el poder para mandar mensajes como los que usted manda a los gobiernos y personajes del pasado.

Le comento por cierto jurídicamente prescriben las acciones, delitos o hechos jurídicos de las personas a los 5 años y nadie antes ni ahora hizo nada en caso de lo que usted dice sea cierto y moralmente el tiempo que la moral y conciencia nos dicte…

Por cierto no sé si Felipe Calderón sea tan asesino traidor y cobarde como Victoriano Huerta, por lo invito a investigar y periodísticamente está publicado que no hubo ni recesión ni una gran DEVALUACIÓN de nuestra moneda y economía en el periodo del gobierno del panista Felipe Calderón, y quien por combatir a los carteles de la droga le mataron a su secretario de gobernación y otros funcionarios y “a quien por cierto le dije públicamente ¡YO NO VOTE POR USTED PERO LO INVITO A QUE HAGA UN BUEN GOBIERNO desde mis micrófonos y estando al aire en el programa LAS VOCES DE MÈXICO” siendo yo locutor de Radio Capital 830 Ciudad de México! De eso tengo cinta testigo y tengo y tuve testigos como el periodista Enrique Esquivel, Armando Sánchez “El Brad Pit del periodismo” Leopoldo Espejel que estaba de visita, Nacho Zúñiga “el eterno joven”Locutor Rosalia Buaun para demostrarlo.

Por lo que adelantandome a sus posibles ataques y ante la duda que usted quisiera maquiavélico manejar YO NO SOY NI AMIGO DE CALDERÓN, NO LE DEBO NINGÚN FAVOR, NO SOY SEGUIDOR, NI AFILIADO AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL… Y si no me cree investígueme.

Se que usted opina en su derecho de expresión pero eso no significa que usted tenga la verdad en su mano ¡Piénselo!

